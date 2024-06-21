Мостовой назвал точный счёт матча Нидерланды - Франция

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий в преддверии встречи Нидерландов и Франции на чемпионате Европы – 2024.

«По именам Франция сильнее. Но сейчас, возможно, не будет Мбаппе. Помимо голов, он еще и является капитаном команды. Его отсутствие может повлиять на игру французов. Ставлю на 1:1», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Поединок между сборными Нидерландов и Франции состоится сегодня, 21 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.