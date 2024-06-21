Титов предложил рискованную ставку на матч Нидерланды - Франция

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России, а ныне эксперт Егор Титов высказал мнение о предстоящем матче между Нидерландами и Францией во втором туре группового раунда Евро-2024.

«Не удивлюсь, если команды сыграют 0:0, но в то же время у запасных из обоймы Франции есть шанс заявить о себе в этом матче, пока нет Мбаппе. Ставлю на «обе забьют - нет». Думаю, голландцы могут и не забить», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча сборных Нидерландов и Франции состоится сегодня, 21 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом туре обе команды одержали победы.