Экс-игрок «Спартака» дал прогноз на матч Нидерланды - Франция

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о поединке сборных Нидерландов и Франции в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Французы должны включиться и одержать уверенную победу, чтобы в последнем матче дать кому-то из лидеров отдохнуть. Мой прогноз - победа Франции», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Сборные Нидерландов и Франции поведут очный поединок в пятницу, 21 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.