Генич дал два прогноза на матч Нидерланды - Франция

Футбольный комментатор Константин Генич высказался насчет предстоящего поединка между сборными Нидерландов и Франции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«У нидерландцев потрясающая группа атаки, очень здорово бегут. Напрашивается вариант обе забьют. Бонусный вариант – обе забьют и Франция не проиграет», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Поединок сборных Нидерландов и Франции состоится сегодня, 21 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в стартовом туре подопечные Рональда Кумана одержали волевую победу над Польшей, а команда Дидье Дешама минимально обыграла Австрию (1:0).