Гаджиев назвал лучших испанских футболистов на Евро-2024

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Испании над Италией.

- В чем главная причина победы Испании над Италией?

- Во-первых, эта победа закономерна. Испанцы имели преимущество благодаря более высокому индивидуальному мастерству и скорости. Итальянцы не успевали за соперниками. Те были быстрее. Часто создавали преимущество именно за счет скорости взаимодействий, а в индивидуальной игре, в частности на флангах, переигрывали оппонентов.

- Вас впечатляет качество игры испанцев?

- Безусловно. У них высокое индивидуальное мастерство и скорость. Когда соперник не успевает за тобой, то тут, то там возникает либо численное преимущество, либо свободное пространство. А это основа для того, чтобы создавать напряжение у ворот соперника. И таких острых моментов у ворот итальянцев было намного больше, чем у испанцев.

- В двух матчах у Испании получился нокаут Хорватии, тотальное доминирование с Италией и досрочный выход в плей-офф. Испания - сейчас лучшая команда Евро?

- Пока так нельзя сказать. Турнир непростой, и уровень сборных высокий. Сопоставление лидеров чемпионата невозможно. Это же не бег на 100 или 1000 метров и не прыжки, где есть количественные показатели. Мы, в основном, ориентируемся на качественные критерии.

- По качеству испанцы понравились больше других сборных?

- Это дело вкуса. Тем более, это турнир, где решает не только одна - две игры и не только те компоненты, про которые я говорил, но еще и общий уровень готовности, например, работоспособность. Сохранят ли ее испанцы на протяжении всего турнира – неизвестно.

- Какие игроки испанцев выделяются?

- Многие футболисты произвели хорошее впечатление. На флангах замечательная молодежь. Ребята по 16-17 лет просто великолепны. Среди ветеранов можно выделить Карвахаля. А так все испанцы хороши. Кто-то лучше, кто-то еще лучше. Средненьких там нет.

- 16-летний Ямаль лидирует на Евро по количеству обводок. Это будущая мировая звезда?

- Он и сейчас уже звезда.

- Какие перспективы у итальянцев?

- В этом матче они не сыграли на уровне своих возможностей. Куда более качественно они провели первую встречу на Евро. А эта игра у них не получилась в силу того, что испанцы не дали.

- Из группы итальянцы выйдут?

- Да, если сделают определенные выводы.

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Елена Григорьевская