Баллак: «Мне жаль футболистов сборной Англии»

«С таким составом нельзя играть как берлинский «Унион». Мне жаль футболистов сборной Англии. Они показывают классную игру в своих клубах, а потом приезжают в сборную и играют так. Меня разочаровала их игра. Мало креатива в их действиях, команда играет слишком позиционно», - передает слова Баллака Welt.