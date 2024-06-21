Баллак: «Мне жаль футболистов сборной Англии»

Бывший немецкий полузащитник Михаэль Баллак поделился мнением об игровом стиле сборной Англии на чемпионате Европы – 2024. В последнем матче подопечные Гарета Саутгейта расписали ничью с командой Дании со счетом 1:1.
«С таким составом нельзя играть как берлинский «Унион». Мне жаль футболистов сборной Англии. Они показывают классную игру в своих клубах, а потом приезжают в сборную и играют так. Меня разочаровала их игра. Мало креатива в их действиях, команда играет слишком позиционно», - передает слова Баллака Welt.
После двух матчей сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в своей группе.
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