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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гризманн рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем с Нидерландами

21 Июня 2024 • 11:52 Комментировать

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о травме партнера по национальной команде Килиана Мбаппе. Звездный игрок сломал нос в матче против Австрии (1:0) в стартовом туре.

«Мбаппе в хорошем состоянии, хотя его нос немного опух. Его участие будет зависеть от того, как он себя чувствует. Команда должна адаптироваться. Пока мы не знаем, выйдет ли Килиан на поле. Это один из лучших футболистов мира, играть вместе с ним и без него – большая разница», - передает слова Гризманна RMC Sport.

Матч второго тура Нидерланды – Германия состоится сегодня, 21 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе сборная Нидерландов ещё теги
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