Гризманн рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем с Нидерландами

«Мбаппе в хорошем состоянии, хотя его нос немного опух. Его участие будет зависеть от того, как он себя чувствует. Команда должна адаптироваться. Пока мы не знаем, выйдет ли Килиан на поле. Это один из лучших футболистов мира, играть вместе с ним и без него – большая разница», - передает слова Гризманна RMC Sport.