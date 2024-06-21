Аке: «С Францией нельзя только защищаться, нужно идти вперёд»

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился мыслями о матче против национальной команды Франции во втором туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«В составе соперника много быстрых футболистов в атаке. Нам нужно сосредоточиться на своих лучших качествах. Необходимо выстроить четкий план действий. Мы не можем весь матч защищаться. Нидерланды должны идти вперед», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.
Поединок сборных Франции и Нидерландов пройдет сегодня, 21 июня, начало запланировано в 22:00 мск. Напомним, что в первом туре обе команды одержали победы.
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