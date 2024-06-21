Аке: «С Францией нельзя только защищаться, нужно идти вперёд»

«В составе соперника много быстрых футболистов в атаке. Нам нужно сосредоточиться на своих лучших качествах. Необходимо выстроить четкий план действий. Мы не можем весь матч защищаться. Нидерланды должны идти вперед», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.