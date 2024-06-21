Гризманн заявил, что Франция прибавит в матче с Нидерландами

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий в преддверии встречи с национальной командой Нидерландов в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Мы хотим прибавить. В первом матче команда показала уверенную игру в защите, однако в нападении нужно было реализовать больше моментов, дабы не было вопросов. Мы постараемся исправить это и подойти ко встрече в максимальной готовности», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.
Поединок между сборными Франции и Нидерландов пройдет сегодня, 21 июня. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.
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