Гризманн заявил, что Франция прибавит в матче с Нидерландами

«Мы хотим прибавить. В первом матче команда показала уверенную игру в защите, однако в нападении нужно было реализовать больше моментов, дабы не было вопросов. Мы постараемся исправить это и подойти ко встрече в максимальной готовности», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.