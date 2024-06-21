Наставник сборной Польши: «Не хочу сыграть всего три игры и вернуться домой»

Михал Пробеж, рулевой польской национальной команды, поделился ожиданиями от матча 2-го тура групповой стадии Евро-2024 с Австрией.

Напомним, встреча пройдёт 21 июня, начало запланировано на 19:00 по мск.

- Они показывают агрессивный футбол, нам придется делать то же самое. Но этого мало. Я хочу, чтобы при этом мы играли качественно. Мы проиграли первый матч, но я сохраняю положительный настрой. Атмосфера отличная, но к этому надо добавить и хорошие результаты. Я не хочу провести две недели в хорошей атмосфере, сыграть всего три матча и вернуться домой. Я хочу большего. Хочу, чтобы мы преуспели здесь и верю, что мы сможем хорошо выступить, - сказал наставник сборной Польши перед матчем.