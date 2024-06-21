Пименов назвал сборную, которая победит Германию на Евро-2024

Бывший нападающий Руслан Пименов поделился мнением о возможной встрече сборных Германии и Испании в плей-офф чемпионата Европы – 2024.

«Встретятся Германия и Испания в четвертьфинале, и всё, прощай, Германия», - сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 20 июня сборная Испании провела поединок против команды Италии в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» одержала минимальную победу со счетом 1:0. После двух поединков Испания лидирует в своем квартете. Германия, в свою очередь, также является лидером в своей группе.