Тренер сборной Польши рассказал, как победить Австрию

«Наш соперник показывает агрессивный стиль игры, нам нужно ответить им тем же. Хотя этого будет недостаточно. Нам нужно играть агрессивно в хороший футбол. Если получится совместить эти вещи, то наши шансы значительно улучшатся», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.