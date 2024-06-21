Тренер сборной Польши рассказал, как победить Австрию

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Польши сыграет против Австрии. Главный тренер польской команды Михал Пробеж поделился мнением о этом поединке.
«Наш соперник показывает агрессивный стиль игры, нам нужно ответить им тем же. Хотя этого будет недостаточно. Нам нужно играть агрессивно в хороший футбол. Если получится совместить эти вещи, то наши шансы значительно улучшатся», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Поединок сборных Польши и Австрии состоится сегодня, 21 июня, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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