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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кальцона назвал главную силу Словакии перед игрой с Украиной

21 Июня 2024 • 10:54 Комментировать

Рулевой сборной Словакии Франческо Кальцона поделился мыслями насчет матча с командой Украины в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Смирение – это наша главная сила. Нам нужно выложиться на 110 процентов, мы хотим заставить наших поклонников улыбаться. Трех набранных баллов недостаточно, чтобы пройти дальше. Пока нет повода для празднования. Команда сейчас сосредоточена на предстоящей встрече», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч сборных Словакии и Украины состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе в Дюссельдорфе. Начало встречи запланировано в 16:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Украины Франческо Кальцона ещё теги
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