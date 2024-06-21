Кальцона назвал главную силу Словакии перед игрой с Украиной

«Смирение – это наша главная сила. Нам нужно выложиться на 110 процентов, мы хотим заставить наших поклонников улыбаться. Трех набранных баллов недостаточно, чтобы пройти дальше. Пока нет повода для празднования. Команда сейчас сосредоточена на предстоящей встрече», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.