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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рой Кин раскритиковал игру сборной Англии в матче с Данией

21 Июня 2024 • 10:52 Комментировать
Дания
1:1
Англия

Рой Кин, в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, высказался о матче, в котором англичане сыграли вничью с Данией.

Напомним, встреча чемпионата Европы – 2024 состоялась 20 июня и завершилась вничью, национальные команды обменялись забитыми мячами.

- Кураж и храбрость – этого мы практически не видели. В игре чего-то не хватало для баланса, Беллингем размахивал руками…

Для наставника сборной Англии это огромное испытание. Похоже, он переваривает, пересматривает определенные вещи, - передаёт слова Кина Daily Mail.

Напомним, Англия в первом матче на турнире обыграла Сербию (1:0). Коллектив Саутгейта имеет в своей копилке четыре очка и идёт на первой позиции в своей группе. В заключительном матче англичане сыграют против Словении.

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