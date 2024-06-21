Щесны высказался о состоянии Левандовски, пропустившего старт Евро-2024

«Готов ли Роберт провести 90 минут? Я не знаю. Но наши соперники точно не будут рады его видеть на поле. Букса хорошо подменяет Левандовски, но мы сейчас говорим о лучшем польском футболисте в истории. Конечно, его возвращение очень поможет команде», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.