Щесны высказался о состоянии Левандовски, пропустившего старт Евро-2024

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны высказался о состоянии нападающего Роберта Левандовски, получившего повреждение. Из-за травмы звездный форвард пропустил матч первого тура чемпионата Европы – 2024 с Нидерландами (1:2).
«Готов ли Роберт провести 90 минут? Я не знаю. Но наши соперники точно не будут рады его видеть на поле. Букса хорошо подменяет Левандовски, но мы сейчас говорим о лучшем польском футболисте в истории. Конечно, его возвращение очень поможет команде», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.
В рамках второго тура группового этапа сборная Польши сыграет против Австрии. Встреча состоится в пятницу, 21 июня. Начало – в 19:00 мск.
Бан пользователя