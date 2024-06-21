Семшов назвал двух фаворитов Евро-2024, не включив Англию и Испанию

Бывший футболист московского «Динамо», а ныне эксперт Игорь Семшов назвал двух фаворитов чемпионата Европы – 2024. Он отдал предпочтение сборным Франции и Германии.
«Фаворитами турнира считаю Германию и Францию. Кто тёмная лошадка? Австрия. Практически все их футболисты играют в Бундеслиге. Можно сказать, что это вторая команда Германии», - передает слова Семшова «Чемпионат».
Напомним, что чемпионат Европы стартовал в Германии 14 июня. Финальный поединок турнира пройдет 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии. В финальном поединке Евро-2020 «скуадра адзурра» победила сборную Англии в серии пенальти.
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