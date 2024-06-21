Нико Уильямс назвал свой лучший и худший навык в футболе

«Дриблинг один в один – это мой главный плюс. Думаю, я провел свою самую цельную игру за сборную Испании. Надеюсь продолжить помогать команде. Мой главный минус – удержание мяча. Но я над этим работаю», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.