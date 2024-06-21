Мбаппе не выйдет в стартовом составе в матче с Нидерландами

Стало известно, сможет ли сыграть форвард французской национальной команды Килиан Мбаппе в сегодняшнем матче с Нидерландами.

Как пишет RMC Sport, футболист начнёт предстоящую игру на скамейке запасных.

Напомним, в поединке 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 Мбаппе получил травму носа и не смог доиграть встречу до конца. На тренировке перед матчем с Нидерландами, который пройдёт сегодня и начнётся в 22:00 по московскому времени, Мбаппе тренировался в специальной маске.

Ранее появилась информация, кто выйдет вместо Мбаппе на поле, если он останется на скамейке.