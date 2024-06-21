Наставник сборной Испании рассказал, почему Начо не играл с Италией

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Италией рассказал о состоянии защитника Начо.

- Его самочувствие утром было не самым лучшим, он не мог сегодня играть. Он восстанавливается, но сегодня ему нужно было отдохнуть, и мы приняли решение не рисковать им. Лапорт провел блестящий матч: он доминировал во всех аспектах игры. Он был вдохновлен, и мы этому рады, потому что это показывает, что у нас есть игроки, которые могут хорошо играть в любой ситуации, - сказал наставник испанской сборной после матча.

Напомним, встреча между Испанией и Италией прошла 20 июня, коллектив де ла Фуэнте одержал победу со счётом 1:0.