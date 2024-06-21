Пономарёв: «На ЧМ-1966 нас засудили, а немцев пропустили в финал»

Владимир Пономарёв, в прошлом известный футболист, вспомнил о выходе сборной СССР в полуфинал чемпионата мира в 1966 году.

Напомним, чемпионат мира 1966 года прошёл в Англии, которая и стала победителем турнира, обыграв в решающем матче ФРГ со счётом 4:2. Сборная СССР уступила в полуфинале ФРГ со счётом 1:2.

- Чтобы участвовать на больших международных турнирах, как чемпионат Европы или мира, нужно иметь в своем составе квалифицированных футболистов. На чемпионате мира 1966 года в команде СССР было пять человек, которые играли за сборные мира и Европы. Представляете это, а сейчас… Мы тогда случайно не вышли в финал, нас тогда засудили, а немцев пропустили в финал, - передаёт слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Сборная России в данный момент отстранена от участия в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

Евро-2024 в настоящее время проходит на полях Германии, на данный момент только две национальных коллектива обеспечили себе место в плей-офф – это Германия и Испания.