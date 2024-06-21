Де ла Фуэнте: «Это был лучший матч сборной Испании»

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе над Италией в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» одержала победу со счетом 1:0 благодаря автоголу.

«Это был лучший матч сборной Испании под моим руководством. Я никогда не устану говорить о силе нашего футбола. Считаю нас лучшими в мире», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании одержала две победы на старте турнира. В первой встрече «красная фурия» крупно переиграла Хорватию со счетом 3:0. После двух туров подопечные де ла Фуэнте набрали шесть очков и занимают первое место в своем квартете.