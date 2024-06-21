Щесны высказался о матче с Австрией на Евро-2024

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны поделился мнением о предстоящей встрече с национальной командой Австрии на чемпионате Европы – 2024.
«У нас хорошие воспоминания о последних играх против австрийцев. Мы не проиграли и не пропустили голов. Несмотря на это, понимаем, что нам будет противостоять сильная и организованная команда», - передает слова польского голкипера пресс-служба УЕФА.
Поединок сборных Польши и Австрии состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе в Берлине. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.
В первом туре поляки проиграли Нидерландам (1:2), а австрийцы уступили французам (0:1).
Бан пользователя