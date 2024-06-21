Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок ЦСКА разочарован результатом матча Словения - Сербия

21 Июня 2024 • 09:53 Комментировать

Сборная Словении жалеет об упущенной победе над командой Сербии в рамках группового этапа Евро-2024, заявил полузащитник словенцев Яка Бийол.

«Победа была очень близка. Когда выигрываешь минимально, в концовке всегда тяжело. Но теперь все мысли об Англии. Надо забыть обо всем, очистить голову», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Сербы отыгрались в добавленное арбитром время.

С 2018 по 2022 год Бийол выступал за ЦСКА. Сейчас футболист является игроком итальянского «Удинезе».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Сборная Словении евро-2024 Яка Бийол ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024 В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Месси объяснил, почему не говорит на английском Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.06.24 в 16:00
Словакия Словакия
Украина Украина
3.85 3.30 2.05
Видео
21.06.24 в 19:00
Польша Польша
Австрия Австрия
3.40 3.30 2.20
Видео
21.06.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Франция Франция
3.80 3.50 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Испании рассказал, почему Начо не играл с Италией
10:10 · Чемпионат Европы 2024
Пономарёв: «На ЧМ-1966 нас засудили, а немцев пропустили в финал»
10:05 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте: «Это был лучший матч сборной Испании»
09:58 · Чемпионат Европы 2024
Щесны высказался о матче с Австрией на Евро-2024
09:53 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок ЦСКА разочарован результатом матча Словения - Сербия
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Пейчинович: Сербия победит Данию на Евро-2024
09:37 · Чемпионат Европы 2024
Назван лучший дриблёр Евро-2024 - это не Мбаппе и Беллингем
09:23 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Италии: «У Испании хорошая команда, которая сильнее нашей»
09:05 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Италии: «Испания доминировала в матче с нами»
09:00 · Чемпионат Европы 2024
Бергоми: «Италии повезло, что счёт всего 0:1»
08:54 · Чемпионат Европы 2024
Пименов назвал причину незрелищной игры Англии на Евро-2024
08:34 · Чемпионат Европы 2024
Король Испании прокомментировал победу над Италией на Евро-2024
08:24 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Украины объяснил, почему ушёл из раздевалки после разгрома от Румынии
08:23 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Италии забила свой первый автогол в истории Евро
08:17 · Чемпионат Европы 2024
Реакция Генича на результат матча Испания - Италия
Все новости