Экс-игрок ЦСКА разочарован результатом матча Словения - Сербия

Сборная Словении жалеет об упущенной победе над командой Сербии в рамках группового этапа Евро-2024, заявил полузащитник словенцев Яка Бийол.

«Победа была очень близка. Когда выигрываешь минимально, в концовке всегда тяжело. Но теперь все мысли об Англии. Надо забыть обо всем, очистить голову», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Сербы отыгрались в добавленное арбитром время.

С 2018 по 2022 год Бийол выступал за ЦСКА. Сейчас футболист является игроком итальянского «Удинезе».