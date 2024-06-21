Пейчинович: Сербия победит Данию на Евро-2024

Бывший футболист московского «Локомотива» Неманья Пейчинович высказал мнение о матче сборных Сербии и Словении во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Сербия не играла хорошо. Счет 1:1 - неплохой результат, учитывая качество игры. Всем было тяжело против Словении, ведь это была решающая игра. Будет матч с Данией, думаю, эту встречу мы выиграем», - передает слова Неманьи Metaratings.ru.

После двух проведенных туров сборная Сербии набрала одно очко и занимает последнее место в своей группе. В заключительном матче этой стадии команда встретится с Данией.