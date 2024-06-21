Назван лучший дриблёр Евро-2024 - это не Мбаппе и Беллингем

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль является лидером чемпионата Европы – 2024 по количеству обводок. В активе 16-летнего футболиста «красной фурии» семь успешных попыток дриблинга.

На втором месте в списке лучших дриблеров турнира располагаются сразу несколько игроков: Нико Уильямс (Испания), Жереми Доку (Бельгия), Джамал Мусиала (Германия) и Дан Ндойе (Швейцария). У них всех по шесть успешных обводок на Евро.

Накануне сборная Испании одержала вторую победу на чемпионат Европы, который проходит в Германии. «Красная фурия» минимально выиграла у Италии со счетом 1:0.