Один цветёт, другой увядает: Выступление Роналду и Модрича на Евро-2024

Звёзды, казалось, уже вчерашних дней на стартовавшем Евро-2024 начали со своими сборными по-разному. Речь идёт о Криштиану Роналду, который в стартовом туре помог одолеть сборную Чехию, и Луке Модриче. Его Хорватия пока не демонстрирует тех результатов, которых от неё ждут. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается сделать прогноз, помогут ли лидеры своим сборным.

Хорваты зажигали, но результата не дали

В своей стартовой игре второго игрового дня Евро-2024 сборная Хорватии хотя и уступила с крупным счётом испанцам, тем не менее оставила отнюдь не безнадёжное впечатление. В центре поля трио Ковачич — Брозович — Модрич является своеобразным системообразующим ядром, от которого исходит излучение активности и креатива в хорватской сборной. В национальной команде Златко Далича после поражения от Испании во втором туре перед поединком с Албанией произошли три изменения. Но они не коснулись Модрича. Уступая по ходу встречи, как и в поединке с Испанией, хорваты также нагнетали, создавали давление. Нельзя сказать, что Лука Модрич был здесь заводилой и лидером. Всё же время вспять не повернёшь. Но партнёры к исходу второго поединка на турнире провели два взятия албанских ворот и тем самым сняли проклятие с вражеских ворот, которое буквально сковало хорватскую линию нападения в матче с более именитыми испанцами. У Модрича остаётся шанс громко хлопнуть дверью в поединке с Италией.

Роналду

Для португальской звезды нынешний турнир одиннадцатый в футболке сборной. Роналду участник пяти чемпионатов мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) и шести чемпионатов Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024), что является рекордом. Стал ли Роналду обузой для партнёров? Всё-таки в плане построения игры и прессинга, что отличало португальцев, для 39-летней легенды места уже может и не быть. Но в последнем отборочном турнире на его счету десять забитых мячей в девяти поединках, в которых он принял участие.

В первом поединке соперник португальской сборной значительное внимание уделил обороне. И здесь Криштиану, способный на минимуме пространства обыграть максимум соперников, был как нельзя кстати. В конечном счёте Португалия взяла верх над Чехией. И, стало быть, роль рекордсмена Евро минимизировать нельзя – Роналду по-прежнему на коне и ведёт своих партнёров.

Хронология участия Луки Модрича и Криштиану Роналду на Евро-2024

Игрок Матч Кол-во минут на поле Лука Модрич Испания – Хорватия 3:0 65 Хорватия – Албания 2:2 90 Криштиану Роналду Португалия – Чехия 2:1 90

Фото: Globallookpress.com

Константин Лицин