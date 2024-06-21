Игрок сборной Италии: «У Испании хорошая команда, которая сильнее нашей»

Защитник сборной Италии Андреа Камбьясо высказался о минимальном поражении от Испании в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Это была тяжелая игра. У соперника отличная команда, которая сильнее нашей. Теперь мы должны восстановить силы и думать о встрече с Хорватией. Нужно сохранять хладнокровие и хорошо провести этот матч», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что сборная Италии потерпела поражение от Испании со счетом 0:1. В рамках третьего тура групповой стадии подопечные Лучано Спаллетти встретятся с Хорватией, а «красной фурии» будет противостоять Албания.
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