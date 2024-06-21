Игрок сборной Италии: «У Испании хорошая команда, которая сильнее нашей»

«Это была тяжелая игра. У соперника отличная команда, которая сильнее нашей. Теперь мы должны восстановить силы и думать о встрече с Хорватией. Нужно сохранять хладнокровие и хорошо провести этот матч», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.