Игрок сборной Италии: «Испания доминировала в матче с нами»

Хавбек сборной Италии Бриан Кристанте высказался после поражения от Испании в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы – 2024.
«Испанцы сыграли намного лучше нас и заслуженно победили. Мы не могли продвинуться вперед, нас хорошо сдерживали. Соперник доминировал в этой встрече. Мы могли сыграть лучше, но не получилось. Этот результат явно не в нашу пользу», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы сборной Италии будет противостоять Хорватия, а Испании померяется силами с Албанией.
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