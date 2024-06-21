Игрок сборной Италии: «Испания доминировала в матче с нами»

«Испанцы сыграли намного лучше нас и заслуженно победили. Мы не могли продвинуться вперед, нас хорошо сдерживали. Соперник доминировал в этой встрече. Мы могли сыграть лучше, но не получилось. Этот результат явно не в нашу пользу», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.