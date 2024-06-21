Бергоми: «Италии повезло, что счёт всего 0:1»

Экс-футболист сборной Италии Джузеппе Бергоми высказался о поражении от команды Испании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024. «Скуадра адзурра» минимально уступила со счетом 0:1.

«Сборная Испании был хозяином этого матча со старта и до конца. Итальянцам повезло, что счет всего 0:1. В этой встрече испанцы были сильнее», - передает слова бывшего защитника «Интера» пресс-служба УЕФА.

После двух туров сборная Испании набрала шесть баллов и занимает первое место в своем квартете. Италия с тремя очками находится на второй позиции. Далее располагаются сборные Албании и Хорватии.