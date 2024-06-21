Пименов назвал причину незрелищной игры Англии на Евро-2024

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов поделился мнением об игре сборной Англии на чемпионате Европы – 2024. Турнир проходит на футбольных полях Германии.
«Видно, что англичане реально медленно играют. И в плане принятия решений, что больше всего удивило. Даже Беллингем в первой игре ещё нормально выглядел, а во второй - уже всё», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что в первых матчах сборная Англии победила Сербию (1:0) и расписала ничью с Данией (1:1). В заключительном поединке групповой стадии подопечные Гарета Саутгейта встретятся со словенцами.
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