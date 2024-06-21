Стало известно, кто заменит Мбаппе в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил перелом носа в матче группового этапа Евро-2024 против Австрии (1:0). Из-за этого повреждения звездный форвард рискует пропустить оставшиеся игры групповой стадии.

Как стало известно журналистам Lequipe, тренерский штаб решил, как восполнит потерю своего лидера. Дидье Дешам задействует в центре поля Орельена Тчуамени и Н'Голо Канте, а полузащитника Андриена Рабио переведет на место травмированного Мбаппе. Эта схема может быть использована в предстоящей встрече с Нидерландами.

Матч состоится сегодня, 21 июня, на стадионе в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.