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Чемпионат Европы по футболу 2024

Король Испании прокомментировал победу над Италией на Евро-2024

21 Июня 2024 • 08:34 Комментировать

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Испании минимально переиграла Италию со счетом 1:0 благодаря автоголу. Об успехе «красной фурии» высказался король страны Филипп VI.

«Количество забитых мячей не соответствовало качеству игры. Было впечатление, что мы забьем много голов. Испания полностью доминировала на поле. Наша команда может добиться больших успехов на Евро. Нужно продолжать в том же духе», - передает слова короля AS.

После двух туров сборная Испании набрала шесть баллов и занимает первое место в турнирной таблице. В последнем матче групповой стадии «красной фурии» будет противостоять Албания.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Испании
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