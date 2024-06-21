Тренер Украины объяснил, почему ушёл из раздевалки после разгрома от Румынии

«Игроки могут общаться между собой. После поражения в таком важном матче они захотели поговорить друг с другом. Думаю, это нормально для нас. Может, кто-то к этому относится иначе, но для нас это нормально. Я покинул раздевалку, потому что футболисты попросили об этом. Они хотели пообщаться отдельно между собой», - высказался специалист на пресс-конференции.