Сборная Италии забила свой первый автогол в истории Евро

Сборная Италии впервые забила в свои ворота на чемпионатах Европы.

В матче с командой Испании это сделал защитник Риккардо Калафьори. К сожалению для итальянцев, этот мяч остался единственным и принес сопернику победу.

Сборная Испании с шестью очками досрочно квалифицировалась в плей-офф. У Италии три балла, и она имеет неплохие шансы на выход в 1/8 финала. Напомним, что в первом туре итальянцы обыграли Албанию (2:1).

21 июня турнир продолжится тремя матчами: Польша - Австрия, Нидерланды - Франция, Словакия - Украина.