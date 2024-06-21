Реакция Генича на результат матча Испания - Италия

Известный комментатор Константин Генич коротко высказался о результате поединка сборных Испании и Италии во втором туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря автоголу.

«Честно говоря, не ожидал такой доминации Испании. Приятно удивлён», - оставил сообщение Генич в своих социальных сетях.

После двух проведенных туров сборная Испании набрала шесть баллов и лидирует в турнирной таблице своего квартета. «Скуадра адзурра» с тремя очками находится на второй строчке. Далее располагаются Албания и Хорватия.