Фердинанд раскритиковал Кейна после матча сборной Англии

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Рио Фердинанд остался недоволен игрой нападающего сборной Англии Гарри Кейна во вчерашнем матче против Дании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, форвард забил единственный гол британцев.
«Я был бы зол на Кейна и накричал на него. Я не допустил бы, чтобы мой центрфорвард не выполнял ту же работу, что и другие футболисты команды. Мне нужна такая же нагрузка и интенсивность от Кейна, как и от других игроков», - передает слова эксперта Daily Mail.
После двух проведенных туров групповой стадии сборная Англии с четырьмя набранными баллами занимает первое место в таблице.
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