Фердинанд раскритиковал Кейна после матча сборной Англии

«Я был бы зол на Кейна и накричал на него. Я не допустил бы, чтобы мой центрфорвард не выполнял ту же работу, что и другие футболисты команды. Мне нужна такая же нагрузка и интенсивность от Кейна, как и от других игроков», - передает слова эксперта Daily Mail.