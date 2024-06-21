Невилл назвал главную проблему сборной Испании

Сборной Испании необходимо уметь добивать своего соперника, если она хочет претендовать на победу в чемпионате Европы. Таким мнением поделился с прессой экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«Испания могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У неё и на прошлом турнире не было безжалостного инстинкта убийцы. При демонстрируемом выдающемся футболе забивать нужно больше», - приводит слова британца пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании с двумя победами досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2024. В своем первом поединке испанцы разгромили Хорватию (3:0), а накануне сломили сопротивление Италии (1:0).