Тренер сборной Украины Ребров высказался о матче против Словакии

Рулевой сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от поединка против команды Словакии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Считаю Словакию сильной командой. За эту сборную выступают футболисты, которые представляют хорошие клубы. Они одержали отличную победу над Бельгией. Нашей сборной нужно забыть поражение от Румынии и показать в предстоящем матче новый уровень», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом туре Украина крупно проиграла Румынии со счетом 0:3. Поединок против Словакии состоится сегодня, 21 июня, начало запланировано в 16:00 мск.