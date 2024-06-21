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Чемпионат Европы по футболу 2024

Куман рассказал, что нужно Нидерландам для успеха в матче с Францией

21 Июня 2024 • 07:54 Комментировать

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями в преддверии поединка против команды Франции во втором туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 года.

«С этим соперником мы часто встречаемся в последние годы. Мы знаем, чего ждать от французов. Моей команде нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы добиться хорошего результата», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок сборных Нидерландов и Франции состоится сегодня, 21 июня. Напомним, что в стартовом туре групповой стадии подопечные Кумана переиграли Польшу со счетом 2:1, а «трёхцветные» минимально победили Австрию (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Рональд Куман сборная Нидерландов ещё теги
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