В сборной Хорватии оценили игру Брозовича на Евро-2024

«Брозович – великий футболист нашей страны. Он всегда максимально выкладывается в матчах. Дело не в нем, а во всей сборной. Впереди мы допускаем много ошибок, а Марсело не успевает всех спасти», - передает слова специалиста пресс-служба национальной команды.