В сборной Хорватии оценили игру Брозовича на Евро-2024

Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал игру полузащитника Марсело Брозовича после матча с Албанией в группе чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
«Брозович – великий футболист нашей страны. Он всегда максимально выкладывается в матчах. Дело не в нем, а во всей сборной. Впереди мы допускаем много ошибок, а Марсело не успевает всех спасти», - передает слова специалиста пресс-служба национальной команды.
После двух проведенных туров сборная Хорватии набрала всего одно очко и занимает последнее место в своем квартете. В третьем матче подопечные Далича сыграют с итальянцами.
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