Шалимов высказался о победе Испании над Италией

Экс-футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал результат поединка между сборными Испании и Италии на групповой стадии чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0.

«Полное преимущество Испании. И контроль мяча был, и при потере мяча они накрывали итальянцев, на флангах переигрывали соперника. Подавляющее преимущество сборной Испании», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что испанская сборная победила благодаря автоголу защитника «скуадры адзурры» Калафьори. После двух туров Испания лидирует в группе, а итальянцы идут на второй строчке.