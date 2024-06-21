Бубнов недоволен игрой вратарей на Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов остался недоволен уровнем игры вратарей на чемпионате Европы – 2024.

«Чемпионат Европы неприятно удивляет уровнем вратарей. Трудно припомнить турнир, на котором бы стражи ворот допускали такое количество результативных ошибок. Кошмар какой-то!» - передает слова эксперта Sportbox.

Чемпионат Европы проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Сборные, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи позиции выйдут в 1/8 финала. Действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии.