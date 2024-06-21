Италия может остаться без плей-офф Евро-2024: Турнирные расклады в группе В

В группе В на чемпионате Европы позади два тура. Сборная Испании уже успела обеспечить себе первое место в квартете, а вот за вторую позицию борьба развернётся в заключительном туре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» изучает ситуацию и рассказывает читателям о турнирных раскладах.

Равенство очков

Первым делом смотрим в регламент чемпионата Европы. При равенстве очков команды сравниваются по личной встрече. Если нужно, в ход идёт общая разность мячей. Дальше в списке критериев идёт общее количество забитых мячей, очки fair play (жёлтая карточка – минус 1 очко, красная карточка – минус 3 очка, прямая красная карточка после жёлтой – минус 4 очка) и место в рейтинге квалификации. Движемся дальше.

Таблица и расписание

Теперь посмотрим на текущее турнирное положение команд в группе В и на расписание третьего игрового дня.

М Команда И В Н П ЗМ РМ РМ О 1 Испания 2 2 0 0 4 0 +4 6 2 Италия 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Албания 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Хорватия 2 0 1 1 2 5 -3 0

Албания – Испания

Хорватия – Италия

Турнирные расклады

Сборная Испании уже обеспечила себе первое место в группе. Если Италия догонит испанцев по очкам, «красная фурия» окажется выше из-за победы в личной встрече (1:0).

Сборная Италии теперь ставит перед собой задачу по сохранению второго места. Для этого команде Лучано Спаллетти необходимо и достаточно не проиграть Хорватии. Если Италия сыграет вничью, а Албания обыграет Испанию, то итальянцы при равенстве очков обойдут албанцев за счёт победы в очной игре (2:1).

Если Италия проиграет Хорватии, то займёт либо третье место (если Албания не обыграет Испанию), либо четвёртое (если Албания обыграет Испанию). При финише на третьей позиции итальянцам придётся надеяться на то, что они попадут в число четырёх лучших из шести третьих мест. Словом, действующие чемпионы Европы вполне могут остаться без плей-офф.

Сборная Албании займёт второе место, если обыграет Испанию, а Хорватия обыграет Италию. При этом албанцам ещё нужно опередить хорватов по дополнительным показателям (в очном матче команды сыграли вничью 2:2).

При любой победе Албания не опустится ниже третьего места. С четырьмя очками «орлы» будут иметь хорошие шансы пройти в плей-офф даже с третьей строчки.

Албания останется на третьем месте при ничьей, если Хорватия не победит. Албания останется третьей даже при поражении, если Хорватия тоже проиграет, и албанцы будут выше по дополнительным показателям. Но рассчитывать на выход в плей-офф с третьего места при наборе двух или одного очка практически невозможно.

Сборная Хорватии финиширует второй, если обыграет Италию, а Албания не обыграет Испанию. Хорватов при своей победе может устроить определённая победа албанцев, при которой «шашечные» будут выше «орлов» по дополнительным показателям. Но это сложно. Например, если Албания обыграет Испанию 1:0, Хорватии нужно обыгрывать Италию 3:0.

При ничьей с Италией Хорватия поднимается на третье место, если Албания проиграет Испании. А если хорваты проиграют Италии, то они финишируют третьими, если албанцы проиграют с таким счётом, при котором «шашечные» будут выше по показателям голов или другим дополнительным показателям. Правда, с одним или двумя очками вряд ли можно надеяться на выход в 1/8 финала с третьего места.

Александр Тихий