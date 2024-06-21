​Саттон: «Тотальное доминирование Испании»

Сборная Испании повторила подвиг немецкой команды и выиграла второй матч кряду в финальной части европейского чемпионата. Причём соперник был куда более грозным - действующий чемпион Европы, сборная Италии. Игрой испанцев впечатлён бывший английский нападающий Крис Саттон:

- Это тотальная победа. Как же хороша была Испания! Слишком быстрая, слишком неуловимая, точная, как с мячом, так и без него. Тотальное доминирование. Разве что надо быть беспощаднее с соперником у его ворот. Но и Доннарумма отлично оборонял ворота, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

В последнем туре сборная Испании сыграет с албанцами.