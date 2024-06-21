​Гильем Балаге: «Это лучшая Испания с финала Евро-2012»

Испанский журналист Гильем Балаге впечатлён победой испанской сборной над итальянцами, пусть и с минимальным счётом. Он считает, что это лучшая испанская сборная со времён последней крупной победы испанцев - на чемпионате Европы 2012 года, когда в финале того турнира они победили всё тех же итальянцев, но со счётом 4:0.

- Идеальное выступление. Это была лучшая Испания с того момента, когда в 2012 в финале была бита Италия со счётом 4:0. Очень редко между такими большими командами такая большая разница. Сегодня Испания могла забить четыре или пять мячей, - цитирует слова Балаге BBC Sport.