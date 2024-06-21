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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду назвал три качества, которые царят в сборной Португалии

21 Июня 2024 • 01:06 Комментировать
Турция
...
Португалия
1 5.90 X 4.30 2 1.58
22.06 19:00

Сборная Португалии после победы над Чехией (2:1) готовится ко второму матчу на чемпионате Европы. В субботу, 22 июня, команда Роберто Мартинеса будет играть против Турции. В четверг вечером капитан португальской сборной Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Она представляет собой подборку фотографий с тренировки команды.

«Единство, сосредоточенность и преданность», - так подписал Роналду фото.

Матч между сборными Турции и Португалии стартует 22 июня в 19:00 по московскому времени. В случае победы португальская сборная обеспечит себе место в 1/8 финала Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии

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