Две сборные уже вышли в плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы продолжается. За последние дни определились уже две команды, которые получили билеты в плей-офф турнира. Первыми путёвку завоевали хозяева Евро – сборная Германии. Обыграв Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), Бундестим застолбили за собой место в 1/8 финала.

На следующий день билет в плей-офф получила сборная Испании. «Красная фурия» тоже набрала шесть очков – в играх против Хорватии (3:0) и Италии (1:0).

Если точное место сборной Германии в группе А ещё не определено, то Испания обеспечила себе первое место в квартете В. В 1/8 финала испанцы сыграют с кем-то из сборных, вышедших в плей-офф с третьих мест.