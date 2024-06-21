​Спаллетти: «Испанцы были гораздо свежее»

Сборная Италии проиграла сборной Испании во втором туре группового раунда финального турнира чемпионата Европы. Лучано Спаллетти, главный тренер итальянской сборной, считает причиной поражения неважное физическое состояние своих игроков. Согласно его наблюдениям, испанцы смотрелись много свежее.

- Причина поражения кроется в том, что испанцы были куда свежее нас. Это сказывалось в происходящем на поле, - заявил после игры Спаллетти.

В заключительном матче группового турнира сборной Италии предстоит сыграть со сборной Хорватии. Это случится уже 24 июня в Лейпциге.