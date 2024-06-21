​Доннарумма: «Мы слишком часто ошибались в простых передачах»

Сборная Италии проиграла сборной Испании во втором туре группового раунда финального турнира чемпионата Европы. Джанлуиджи Доннарумма, допустивший ошибку, приведшую к голу, считает, тем не менее, что вина за поражение лежит на полевых игроках. По его словам, его коллеги по команде допускали слишком много ошибок в простых ситуациях.

- Мы слишком часто ошибались в простых передачах. Но это не конец, надо сделать выводы из поражения и лучше подготовиться к следующему матчу, - заявил после матча Доннарумма.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.