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Чемпионат Европы по футболу 2024

Четыре игрока, из-за которых сборная Испании не смогла разгромить Италию

21 Июня 2024 • 00:08 Комментировать
Испания
1:0
Италия
окончен

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Впечатляюще. Полуфинал прошлого Евро состоялся на групповом этапе и порадовал качеством игры. Правда, 3/4 матча за это отвечала только одна команда. Испания атаковала много, вариативно, качественно. Только счёт на табло не менялся из-за нового конкурента Матвея Сафонова и некой неточности в завершающей стадии. Ещё первый тайм должен был заканчиваться разгромом Италии.

Так почему же его не случилось вовсе? Из-за кого сборная Испании забила так мало? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 21:4, в створ – 9:1, угловые – 5:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Испания1:0Италия
(1:0) Калафьори Риккардо55'  
Унай СимонКарвахаль Даниэль  90'Ле Норман Робен  69'Лапорт ЭмерикКукурелья МаркПедри 71' (Баэна Алекс ( 71') Родри Эрнандес  45'Фабиан Руис 90' (Мерино Микель ( 90') Ямаль Ламин 71' (Торрес Ферран ( 71') Мората Альваро 78' (Оярсабаль Микель ( 78') Уильямс Нико 78' (Перес Айосе ( 78')
Запасные: Ольмо ДаниНачо ФернандесГримальдо АлексНавас ХесусЛопес ФерминРайя ДавидВивиан ДаниэльРемиро АлехандроХоселу СанмартинСубименди Мартин
Доннарумма Джанлуиджи  15'Ди Лоренцо ДжованниБастони АлессандроКалафьори РиккардоДимарко ФедерикоЖоржиньо II 46' (Камбьясо Андреа ( 46') Кьеза Федерико 64' (Дзакканьи Маттиа ( 64') Фраттези Давиде 46' (Кристанте Бриан ( 46'  46') Барелла НиколоПеллегрини Лоренцо 82' (Распадори Джакомо ( 82') Скамакка Джанлука 64' (Ретеги Матео ( 64')
Запасные: Белланова РаульЭль-Шаарави СтефанФолоруншо МайклВикарио ГульельмоМерет АлексДармиан МаттеоФаджоли НиколоГатти ФедерикоБуонджорно АлессандроМанчини Джанлука
20 июня. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

ПЕДРИ – 4,0. Задал тренд на нереализованные моменты: на второй же минуте мог забивать, но ударом с пяти метров не переиграл Доннарумму. Во втором тайме упустил ещё один 100-процентный момент, после прострела Кукурельи пробив мимо ворот, до которых опять-таки было пять метров.

Ну и влияние Педри на атаку было минимально: ни одной обостряющей передачи, 13 потерь. Не зря он оказался в списке первых заменённых.

АЛЬВАРО МОРАТА – 4,5. На семь минут позже Педри ушёл Альваро Мората, который вообще потерялся на острие. Бастони легко с ним справлялся и двигал в борьбе, испанец проиграл семь эпизодов из десяти, отдал всего пять (!) точных передач.

Конечно же, есть на его счету и загубленный момент, из ничего созданный Ямалем. Мората замешкался и пробил в Доннарумму.

АЛЕССАНДРО БАСТОНИ – 7,5. А вот и оборотная сторона медали. Тот самый Бастони, который лишил Испанию центрфорварда. Куда бы не отходил Мората, он всегда был под плотной опекой Алессандро. Итальянец совершил четыре отбора, выиграл почти все единоборства – семь из восьми.

В конце матча взял ещё и обязанности плеймейкера. Пара длинных передач у него получилась отлично.

ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА – 8,5. Если бы ещё с углового забил на последних секундах, стал бы героем нации. Но и без того провёл выдающийся матч Доннарумма: спасть начал с первых же минут, когда парировал удар Педри под перекладину. Потом «зачехлил» Морату в ситуации один на один, вытянул шикарный удар Фабиана Руиса, ещё плотные выстрелы от Педри и Альваро.

Каркас ворот тоже часто играл за Италию сегодня, но Доннарумма со восемью сейвами (ни одного проходного) должен быть признан лучшим игроком матча. Это он не допустил разгрома.

Лучший игрок матча Испания – Италия
Джанлуиджи Доннарумма Фабиан Руис Алекссандро Бастони Нико Уильямс Ламин Ямаль Марк Кукурелья Другой, напишу в комментариях
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