Четыре игрока, из-за которых сборная Испании не смогла разгромить Италию

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Впечатляюще. Полуфинал прошлого Евро состоялся на групповом этапе и порадовал качеством игры. Правда, 3/4 матча за это отвечала только одна команда. Испания атаковала много, вариативно, качественно. Только счёт на табло не менялся из-за нового конкурента Матвея Сафонова и некой неточности в завершающей стадии. Ещё первый тайм должен был заканчиваться разгромом Италии.

Так почему же его не случилось вовсе? Из-за кого сборная Испании забила так мало? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам – 21:4, в створ – 9:1, угловые – 5:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ПЕДРИ – 4,0. Задал тренд на нереализованные моменты: на второй же минуте мог забивать, но ударом с пяти метров не переиграл Доннарумму. Во втором тайме упустил ещё один 100-процентный момент, после прострела Кукурельи пробив мимо ворот, до которых опять-таки было пять метров.

Ну и влияние Педри на атаку было минимально: ни одной обостряющей передачи, 13 потерь. Не зря он оказался в списке первых заменённых.

АЛЬВАРО МОРАТА – 4,5. На семь минут позже Педри ушёл Альваро Мората, который вообще потерялся на острие. Бастони легко с ним справлялся и двигал в борьбе, испанец проиграл семь эпизодов из десяти, отдал всего пять (!) точных передач.

Конечно же, есть на его счету и загубленный момент, из ничего созданный Ямалем. Мората замешкался и пробил в Доннарумму.

АЛЕССАНДРО БАСТОНИ – 7,5. А вот и оборотная сторона медали. Тот самый Бастони, который лишил Испанию центрфорварда. Куда бы не отходил Мората, он всегда был под плотной опекой Алессандро. Итальянец совершил четыре отбора, выиграл почти все единоборства – семь из восьми.

В конце матча взял ещё и обязанности плеймейкера. Пара длинных передач у него получилась отлично.

ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА – 8,5. Если бы ещё с углового забил на последних секундах, стал бы героем нации. Но и без того провёл выдающийся матч Доннарумма: спасть начал с первых же минут, когда парировал удар Педри под перекладину. Потом «зачехлил» Морату в ситуации один на один, вытянул шикарный удар Фабиана Руиса, ещё плотные выстрелы от Педри и Альваро.

Каркас ворот тоже часто играл за Италию сегодня, но Доннарумма со восемью сейвами (ни одного проходного) должен быть признан лучшим игроком матча. Это он не допустил разгрома.